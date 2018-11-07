Kültür merkezi inşaatı tam gaz

İhalesi tamamlanan 27,4 milyon TL'lik ikinci etabında çalışmalar hızlandı.

Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de refah seviyesini yükseltecek projeleri bir bir hayata geçiriyor. Temeli geçen yıl nisan ayında atılan Orhangazi Kültür Merkezi'nin 7 milyon 858 bin TL'ye mal olan ilk etap inşaatı tamamlandı. İlçenin kültür sanat hayatına renk katacak projede zaman kaybetmemek için hemen ihaleyi yapan Büyükşehir Belediyesi'nin yer teslimini de yapmasının ardından geçtiğimiz ay 27 milyon 450 bin TL'ye mal olacak ikinci etap çalışmaları start aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ile birlikte sinema salonlarından tören alanına, çok amaçlı salonlardan kütüphanelere, kafeteryalardan toplantı salonlarına ve otoparka kadar her türlü detayın düşünüldüğü kültür merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

İlçenin havasını değiştirecek

Çalışmaları hızlanan proje hakkında Fen İşleri Dairesi Başkanı Feridun Tarım'dan bilgi alan Başkan Aktaş, Orhangazi için büyük değer ihtiva eden kültür merkezinin ilçenin havasını değiştireceğini söyledi. Kültür merkezinin tamamlandığında 7'den 70'e tüm ilçe halkına hizmet vereceğini ifade eden Başkan Aktaş, “Burada gençlerimize yer var, orta yaşlılarımıza yer var. Yine evlenmek isteyen, nikah kıymak isteyen çiftlerimiz burada olacak. Hemşehri derneklerimizin organizasyonları için de burası bir araç olacak. Törenler, sergiler, farklı etkinlik ve aktiviteler için tüm mekanlar düşünüldü. Yatırımların durdurulduğu, bütün dünya ülkelerinin adeta frene bastığı bir ortamda hamdolsun ülkemizde yatırımlar kendi gücü nispetinde devam ediyor. Büyükşehir olarak biz de bu değişim ve dönüşümü yakalamak istiyoruz. İş bitimi 30 Haziran 2020 görünüyor ancak biz düzenli ödemeyle bunu çok daha öncesinde bitirmek, 2019 sonuna hazırlamak istiyoruz. Burada gerçekten Orhangazi'nin havasını değiştirecek bir çalışma yapılıyor. Kültür merkezi 8 bin 583 metrekare inşaat alanına sahip. Toplam 9 dükkandan oluşan 1184 metrekarelik ticari alan var ve burası da önemli bir çekim merkezi olacak. Yine 190 araçlık otopark olacak. 4 bin 416 metrekare rekreasyon alanı tören ve buluşmaların merkezi olacak. Orhangazi, İstanbul yolu güzergahında nüfusu ve sanayisiyle daha iyi potansiyeli yakalama şansına sahip bir ilçemiz. Kültür merkezimiz şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.