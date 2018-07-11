Kültür Sanat Festivali başlıyor

Düzenlenen basın toplantısında festival hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bu yıl 31’incisi gerçekleşecek olan Uluslararası Kültür Sanat Festivali hazırlıklarını tamamladık. Farklı coğrafyalardan gelen kültür elçilerine ev sahipliği yapacağız. Kültürlerin kaynaşmasına vesile olacağız. İnegöl’de artık bu işin mayası tuttu. Geçmişte emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Büyük katkılarla bugünlere gelindi. Bu festivalde daha fazla neler yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz düşüncesiyle komisyonumuz marifetiyle çeşitli kararlar alındı. İnegöl Belediyesi 1870 yılında kurulmuş, o günden bugüne kurumsal hafızasını büyütüyor. Her geçen gün artırdığımız hizmet ağı kültür ve sanatın toplumun tüm dinamiklerine yayılması için gayret ediyoruz” dedi.

Festivalin 14-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceğini de hatırlatan Alper Taban, “İnegöl’de tam bir kültür ve sanat fırtınası esecek. Ünlü sanatçıların iştiraki ve farklı kültürlerin harmanlanmasıyla büyük bir coşku yaşanacak. Festivale olan ilgi her geçen yıl artıyor. Geçtiğimiz yıl 3 bin 500 kişilik açık hava merkezimizde yüzde 100 doluluk yaşadık. Bu yıl da aynı şekilde olmasını diliyoruz. Cumartesi günü 18.30’da AVM önünden kortej yürüyüşüne başlayacağız. 21 Temmuz Cumartesi günü PERA konseri ile de son bulacak. Yürüyüşümüz Kültürpark alanı içerisine kadar gerçekleşecektir. İnegöl’de yapılan yürüyüşlerin en uzunu diyebiliriz” diye konuştu.

Başkan Taban,“Festivalin yapılması noktasında bize ciddi katkı sağlayan derneklerimiz de var. Bayburtlular, Şavşatlılar, Rumeli, Kafkas, Balgöç, Romanlar, Ertuğrulgazi, Ahıska, Manavlar dernekleri gösteriler gerçekleştirecekler. Belediye Halk Dansları ekibimiz de sahne alacak ve kültürel zenginlikler sahnede yansıtılacak. Yurtdışından misafirlerimiz var. Tahtamukay Belediyesi’nden delegasyon İnegöl’e geldi. Kuzey Osetya, Kazakistan, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan, Makedonya, Kosta Rika gibi ülkeler İnegöl’e gelecekler. 15 kültür derneğimiz park içerisinde çadırlar kurarak kendi gelenek ve göreneklerini tanıtacaklar. Katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Uluslararası Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması ödülü de sahibini bulacak. Bu yıl 6’ncısını gerçekleştireceğiz. Dışarıdan katılan 8 ülke burada hünerlerini sergileyecek. Yarışan ekipler değerlendirilecek ve 1’inciye 2 bin dolar, 2’nciye bin 500 dolar ve 3’üncüye bin dolar ödül verilecek” dedi.