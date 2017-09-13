Türkiye, Fas, İtalya, İngiltere, Bosna Hersek ve Slovenya’dan çeşitli kurum ve derneklerin temsilcilerinin katıldığı çalıştay, Nilüfer İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. 7 Eylül’de başlayan ve 15 Eylül’e kadar devam edecek olan çalıştayda, uygulamalı eğitimlerin yanı sıra kültürlerarası vatandaşlık konusunda farklı projeler gerçekleştiriliyor. Daha önce Fas ve İtalya’da yapılanh Kültürlerarası Vatandaşlık Seminerleri, Avrupa ile Akdeniz bölgesi arasında kültürlerarası diyaloğu teşvik etmeyi ve kültürlerarası vatandaşlık eğitimi platformu geliştirmeyi hedefliyor.

Çalıştay kapsamında bir de fotoğraf sergisi açıldı. Konak Kültürevi’ndeki “Sığınmacıların Yolculuk Serüveni” adlı fotoğraf sergisinin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile sığınmacılara yaptığı önemli yardımlardan dolayı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen Midillili balıkçı Kostas Pinteris de katıldı.

Sergi açılışında konuşan Başkan Mustafa Bozbey, “Dünyada sığınmacı kavramını ortadan kaldıracak bir anlayışı sergilemek gerekiyor. İnsanlar, bir yerden başka bir yere doğduğu toprakları zorunlu bir şekilde terk ederek değil, özgürce gitmeli. Savaşın ve insanlık dramının yaşandığı ülkelerde insanlar, kendilerini daha özgür hissedebilecek yönlere doğru kaçmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de maalesef hayatlarından oluyorlar” dedi.

Her fotoğraf karesinin ayrı bir hikayeye sahip olduğu “Sığınmacıların Yolculuk Serüveni” sergisi, 14 Eylül tarihine kadar Konak Kültürevi’nde açık kalacak. Sığınmacı olarak yolculuk yapmış kişilerin karşılaştıkları olayları konu alan fotoğraf sergisi, Nilüfer’in ardından Bulgaristan, İsveç, Makedonya ve Yunanistan’da da açılacak.