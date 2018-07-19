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19 Temmuz 2018 13:30

Kültürpark girişindeki otopark yeni görünümüne kavuştu

İnegöl Belediyesi, Kültürpark girişinde bulunan alandaki otopark düzenlemesini tamamladı.

Kültürpark girişindeki otopark yeni görünümüne kavuştu

19 Temmuz 2018 13:30

Daha önce vahşi parklanma yapılan alan düzenlemeyle birlikte büyük araçlara kapatılırken, aydınlatma çalışmalarıyla da 120 araçlık güvenli bir park alanına dönüştü.


Belediye Başkanı Alper Taban, otopark alanında incelemelerde bulundu. Taban, “Kültürpark girişinde Mehter Derneği’mizin hemen karşı adasında bulunan otoparkı düzenledi. Daha kullanışlı bir yer hâline getirdik. Fen İşleri Müdürlüğümüz ile Park Bahçeler Müdürlüğümüzün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar neticesinde çok güzel bir hâle getirdiğimizi düşünüyorum. Otopark aydınlatılarak burası daha güvenli oldu. Geçmişte aydınlatmaların eksikliğinden dolayı buraya büyük araçlar bırakılıyor, hem de uygun olmayan görüntüler ortaya çıkabiliyordu. Düzenlemeyle birlikte 120 araçlık bir otopark oluşturduk. Bununla da yetinmedik, mevcut ağaçlara ilaveten ağaçlandırma yaptık. Genç yetişkin diyebileceğimiz ağaçlar buralara yerleştirildi” dedi.


Hamidiye Mahallesi’nde geçmişte de yapılan pek çok hizmet olduğuna işaret eden Taban, “Bunları anlatacak değilim, ama insanın ihtiyacı olan her alanda belediyemiz oraya giderek çözüm üretme gayesi içerisinde bulunuyor. Burada 50 bin TL’lik bir maliyetle işi bu noktaya getirmiş olduk. Ben mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.




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