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Kültürpark içerisinde sıcak dakikalar

Bursa’da borcu olduğu öğrenilen bir vatandaş, başına dayadığı silahla intihar etmek istedi.

Bursa'da borcu olduğu öğrenilen bir vatandaş, başına dayadığı silahla intihar etmek istedi.


Olay, Kültürpark içerisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 250 bin lira borcu olan U.R., parkın içerisinde duvar dibinde başına dayadığı silahla intihar etmek istedi. Fakat kısa sürede çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Bir saatlik ikna çabalarının sonunda silahını bırakıp intihardan vazgeçen U.R., sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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