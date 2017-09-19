Kültürpark’ın rengarenk sokak kedileri

Çay bahçeleri, yeşil alanlar ve çocuk oyun parklarının bulunduğu Kültürpark özellikle yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Kentin ortasında bu güzel parkın içinde dolaşan her renkten sokak kedileri parka bambaşka hava katıyor. Hemen hemen her yerde yavru ve yetişkin kedileri görmeniz mümkün. Kedilerin su içip, mama yiyeceği kapların yetersiz olması da dikkat çekiyor. Kediler park içindeki restoranların atıkları ve hayvanseverlerin verdiği yiyeceklerle besleniyor. Sonbahar ile birlikte dökülen yaprakların arasında keyif yapan sokak kedilerinin görüntüleri kartpostalları andırıyor.