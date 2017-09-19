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19 Eylül 2017 09:28

Kültürpark’ın rengarenk sokak kedileri

Bursa’nın ortasında insanların temiz hava alıp, stres attığı Kültürpark’ta, rengarenk sokak kedileri parka güzellik katıyor.

Kültürpark’ın rengarenk sokak kedileri

19 Eylül 2017 09:28


Çay bahçeleri, yeşil alanlar ve çocuk oyun parklarının bulunduğu Kültürpark özellikle yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Kentin ortasında bu güzel parkın içinde dolaşan her renkten sokak kedileri parka bambaşka hava katıyor. Hemen hemen her yerde yavru ve yetişkin kedileri görmeniz mümkün. Kedilerin su içip, mama yiyeceği kapların yetersiz olması da dikkat çekiyor. Kediler park içindeki restoranların atıkları ve hayvanseverlerin verdiği yiyeceklerle besleniyor. Sonbahar ile birlikte dökülen yaprakların arasında keyif yapan sokak kedilerinin görüntüleri kartpostalları andırıyor.




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