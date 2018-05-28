Kumarcılar ramazan dinlemiyor

Baskında kumar oynayan 21 şahsa para cezası kesilirken kumar oynattıkları tespit edilen 2 şahsa ise adli işlem yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’en bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ahlak büro amirliği ekipleri ramazan ayında da kumar oynattıkları tespit edilen iş yerlerine yönelik baskın düzenledi. Baskında 2 iş yerinde yasa dışı tombala oynatıldığını fark eden ekipler, iş yerlerinde kumar oynayan 21 şahsa kabahatler kanunu gereğince toplam 5 bin 439 lira para cezası kesilirken iş yeri sahibi 2 kişiye ise adli işlem yapıldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda toplamda 2 adet bez torba, 2 adet karton zemin, 180 adet pul, 41 adet tombala kartı ve çok sayıda renkli pul ile, 95 lira para ele geçirildi.