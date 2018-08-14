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14 Ağustos 2018 19:19

Kumla’da seyyara geçit yok

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Küçükkumla’da seyyar satıcılarla mücadelesini sürdürüyor.

Kumla’da seyyara geçit yok

14 Ağustos 2018 19:19


Sahil yürüyüş yolu üzerindeki kaldırımları işgal eden esnafa yönelik operasyon yapan zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafın masa, sandalye ve çadırlarını toplayarak arabaya yükledi. Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürü Yaşar Demirdirek, el konulan seyyar tezgâhların Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından muhafaza altına alındığını, bu esnafların satıştan men edildiğini bildirdi. Büyükşehir ekipleri ile birlikte denetimleri sıklaştırdıklarını vurgulayan Demirdirek, haksız rekabetin önüne geçmek için seyyarlara taviz vermeyeceklerini sözlerine ekledi.


Yürüyüş yolu üzerinde bilhassa yaşlı ve engelli vatandaşların geçişini zorlaştıran eşyaların kaldırılmasıyla yaya trafiği rahatladı. Vatandaşların ve esnafın daha temiz ve rahat bir ortamda yaşayabilmesi için gerçekleştiren uygulama, halk tarafından da takdirle karşılandı.




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