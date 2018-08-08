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08 Ağustos 2018 12:08

Kumru helaya yavruladı

Uludağ’da bir kumru yavrularını tuvalette dünyaya getirdi.

Kumru helaya yavruladı

08 Ağustos 2018 12:08


Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezi Uludağ’da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün tadilattaki tuvaletini mesken tutan kumru çiftinin yavruları dünyaya geldi. Önceki aylarda Uludağ’da tadilattaki tuvalete giren davetsiz misafirler, dışarıdan getirdikleri çalı çırpılarla sifonun üstüne yuvaya yaptı. Dişi kumru yumurtalarını buraya bıraktı. Kuluçka döneminde helayı hiç terk etmeyen anne kumrunun ilk yavruları dünyaya geldi. Erkek kumru, eşini ve yavrularını dışarıdan getirdiği yiyeceklerle besliyor.




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