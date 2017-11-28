Kumyaka narenciyesi pazara çıkıyor

Kumyaka Mahallesi’nde belirli bir bölgede yetişen mandalina, portakal, kivi, avokado, limon, şadok gibi narenciler Mudanya Meyve Üreticileri Birliği tarafından piyasaya sunulacak. Kumyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramiz Batmaz’ı ziyaret eden Birlik Başkanı Fazlı Aydoğan, Kumyakalıların bahçelerinde doğal olarak yetişen narenciye ürünlerini pazarlara taşımak istediklerini söyledi. Aydoğan, "Doğal ürün sağlığımız için kıymetlidir. Dalından yere düşerek heba olan böylesine güzel ürünleri halkımızla buluşturmak istedik. Kumyakalılara gönülden teşekkür ederim" dedi.