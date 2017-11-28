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28 Kasım 2017 18:22

Kumyaka narenciyesi pazara çıkıyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yetiştirilen narenciyeler satışa sunulacak.

Kumyaka narenciyesi pazara çıkıyor

28 Kasım 2017 18:22


Kumyaka Mahallesi’nde belirli bir bölgede yetişen mandalina, portakal, kivi, avokado, limon, şadok gibi narenciler Mudanya Meyve Üreticileri Birliği tarafından piyasaya sunulacak. Kumyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramiz Batmaz’ı ziyaret eden Birlik Başkanı Fazlı Aydoğan, Kumyakalıların bahçelerinde doğal olarak yetişen narenciye ürünlerini pazarlara taşımak istediklerini söyledi. Aydoğan, "Doğal ürün sağlığımız için kıymetlidir. Dalından yere düşerek heba olan böylesine güzel ürünleri halkımızla buluşturmak istedik. Kumyakalılara gönülden teşekkür ederim" dedi.




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