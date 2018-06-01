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01 Haziran 2018 10:04

Kundaklama sonucu yanan palet atölyesi kullanılamaz hale geldi

Bursa’da husumetli olduğu kişi tarafından kundaklandığı öne sürülen palet atölyesi alevlere teslim oldu.

Kundaklama sonucu yanan palet atölyesi kullanılamaz hale geldi

01 Haziran 2018 10:04


Olay merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli mahallesinde sabah saatlerinde bir palet atölyesinde meydana geldi. Yangında işyeri kullanılamaz hale geldi. Çevrede yangını gören vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını bir saat süren yoğun çabalar sonucu söndürmeyi başardı. İş yeri sahibi Doğan D. ise eskiden husumetli olduğu bir kişi tarafından işyerinin kundaklandığını iddia etti.


Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken itfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı. Yangının dehşeti ise günün ağırmasıyla ortaya çıktı.




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