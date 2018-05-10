Kupa sevincini Başkan Bozbey ile paylaştılar

Hasanağa TOKİ Gençlik ve Spor Kulübü, Ankara Kızılcahamam’da 13-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Softbol Türkiye Şampiyonası’ndan dereceyle ayrıldı. 12 takımın yer aldığı U13 kategorisinde Türkiye İkincisi olarak Nilüfer’i iyi şekilde temsil eden Hasanağa TOKİ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i Halk Evi’ndeki makamında ziyaret ederek kupa sevincini paylaştı. Ziyarette, Kızılcıklı Mahalle Muhtarı Engin Şahin, Hasanağa TOKİ Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Levent Doğru ile Softbol Antrenörü Atike Averi de yer aldı. Nilüfer Belediyesi olarak sporun her branşına büyük destek verdiklerini ifade eden Başkan Bozbey, bunun sonucu olarak da kulüplerin ve sporcuların başarısının her geçen gün arttığını söyledi.

Sporcuları, başarılarından dolayı kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, başarılarının da artarak devam etmesi dileğinde bulundu.