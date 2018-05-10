Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 18:17

Kupa sevincini Başkan Bozbey ile paylaştılar

Softbol Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye İkincisi olma başarısı gösteren Hasanağa Toki Gençlik ve Spor Kulübü’nün sporcuları, kupa sevincini Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile paylaştı.

Kupa sevincini Başkan Bozbey ile paylaştılar

10 Mayıs 2018 18:17


Hasanağa TOKİ Gençlik ve Spor Kulübü, Ankara Kızılcahamam’da 13-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Softbol Türkiye Şampiyonası’ndan dereceyle ayrıldı. 12 takımın yer aldığı U13 kategorisinde Türkiye İkincisi olarak Nilüfer’i iyi şekilde temsil eden Hasanağa TOKİ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i Halk Evi’ndeki makamında ziyaret ederek kupa sevincini paylaştı. Ziyarette, Kızılcıklı Mahalle Muhtarı Engin Şahin, Hasanağa TOKİ Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Levent Doğru ile Softbol Antrenörü Atike Averi de yer aldı. Nilüfer Belediyesi olarak sporun her branşına büyük destek verdiklerini ifade eden Başkan Bozbey, bunun sonucu olarak da kulüplerin ve sporcuların başarısının her geçen gün arttığını söyledi.


Sporcuları, başarılarından dolayı kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, başarılarının da artarak devam etmesi dileğinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
19
°
C
  • Cuma
    19°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç