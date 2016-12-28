Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 18:35

Kupa Voley

Kupa Voley

28 Aralık 2016 18:35

2016-2017 Erkekler Kupa Voley’de İnegöl Belediyespor, sahasında Tokat Belediye Plevne Kulübü’nü 3-1 yendi.

Salon: İnegöl
Hakemler: Erdal Akıncı xx, Yasin Okumuş xx
İnegöl Belediyespor: Mehmet Almaz xxx, Gökhan Çatal xxx, Husaj xxx, İbrahim Başaran xx, Niels xxx, Dmitri xx, (Cansın Çınar xx, Salih Özdemir xx, Tunç Ayhan xx, Caner Demirci xx, Caner Çiçekoğlu xx, Görkem Sertel x)
Tokat Belediye Plevne Kulübü: Hasan Balcıoğlu x, Hakan Polat xx, Statsenko xx, Martin xxx, Murat Palavar xxx, Göktuğ Şeref xx (Andac xx, Mesih Çelik xx, Ertan Ertekin xx, Burak Hazırol x)
Setler: 22-25, 25-19, 25-08, 25-19
Süre 94 dk. (27-24-20-23)



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
3
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Perşembe
    Yoğun Kar Yağışı
    3°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç