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Kural tanımayanlara helikopterle havadan takip

Bursa İl Jandarma komutanlığı ekipleri trafikteki kural ihlallerini helikopterle denetledi.

Kuralları ihlal eden sürücüler havadan tespit edilip yer ekiplerine ihbar edildi.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafikteki kural ihlallerini havadan takip etti. Helikopterle trafiği denetleyen jandarma ekipleri tespit edilen kural ihlallerini yer ekiplerine bildirdi. Ekipler trafik kurallarına uymadıkları tespit edilen sürücüleri durdurarak ceza kesti. Jandarma tarafından hava destekli yapılan trafik denetlemesinde toplamda 22 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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