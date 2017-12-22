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22 Aralık 2017 15:13

Kur’an bülbülleri yarıştı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Bursa merkez ve ilçelerinde Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma İl İçi Bölge Yarışması’ Mustafakemalpaşa ilçesinde yapıldı.

Kur’an bülbülleri yarıştı

22 Aralık 2017 15:13


Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde belediye düğün salonunda yapılan yarışmayıa kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 15 İHL öğrencisi yarıştı. Züferbey İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de ilahiler okudu. Yaklaşık 4 saat süren yarışmanın birincisi Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Erikci olurken, ikinci Cem Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Alper Üsküplü, üçüncü ise Niyazi Mısri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Ziya Dere oldu.


Yarışmanın birincisi olan Mustafa Erikci, Bursa’yı bölge yarışmasında temsil etme hakkı kazandı.




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