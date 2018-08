Kurban bayramında et tüketimine dikkat

Kurban bayramı ile birlikte et tüketiminin artacağına dikkat çeken Medicana Bursa Hastanesi Diyetisyen Tuğba Küçük, ama kişilerin protein alımını azaltmaları gerektiğini söyledi. Gün boyunca yeteri kadar protein alımı olabileceğini belirten Küçük, “Güne mutlaka kahvaltı ile başlanmalıdır. Sonraki aşamada ara öğünler mutlaka tüketilmeli. Yumurta peynir olmazsa, bol sebze meyve tüketilmelidir. Ara öğünlerde meyve tüketimine özen gösterilmesi gerekiyor. Çünkü kırmızı et midede sindirim bozukluklarına sebep olabilir. Meyve tüketimi artırılırsa kırmızı etin vereceği zararları en aza indirilmiş olur. Öğlen ve akşam yemeklerinde kırmızı et fazla tüketilecekse, ya 2’ye bölünmeli ya da tek öğünde yenmelidir. Altın enerji dengesine uymalıyız. Yani tabakta yeterli protein, karbonhidrat ve yağa yer vermeliyiz ki dengeli beslenelim. Tabağın 4’te 1’ini kırmızı et yarısını çiğ sebze ve salata ve yanında yoğurt tüketilmeli” diye konuştu.

Misafirliğe gidilirken ise tok karınla gidilmesinde fayda olacağını belirten Küçük, “Verilen ikramları geri çevirmesek bile tok karnına gittiğimiz için en aza indirmiş oluruz. Burada da şerbetli hamur tatlılarından kaçınmak gerekiyor. Kırmızı etin kolesterol değeri yüksek olduğu için hastalarda özellikle kan kolesterol değerini yükseltiyor. Kalp rahatsızlıkları olabiliyor. Akşam yemeğinden sonra tatlı değil de meyve ile günü kapatırsak kan şekerini de dengelemiş oluruz. Bu kurallara dikkat edersek sağlıklı ve kilo almadan kurban bayramını geçiririz” dedi.

Türk toplumunda kurbanın kesildiği gibi kahvaltılarda kavurma veya farklı şekillerde pişirildiğini ifade eden Küçük, “Kişi güne kahvaltı ile başlamalı ki mide de bir şikayet oluşmasın. Mide ve bağırsak problemi yaşayan arkadaşlar kesinlikle kırmızı et tüketmemeliler. Et eve geldikten sonra 6 ile 8 saat arasında dinlenmeli ve problem yaşayanlar da 1 gün eti buzdolabında bekletirlerse rahatsızlık en aza iner. Et dinlendirilmeden pişirildiğinde yeterince yumuşamadığı için yedikten sonra hazımsızlık ve şişliğe neden olacaktır. Özelikle de mide, bağırsak problemi yaşayan kişilerin kesinlikle bu kurala dikkat etmesi gerekmektedir. Eti de genelde haşlama, pişirme ve fırında tüketmeliyiz. Kırmızı et mideyi hassaslaştırdığı için de yanında salata tüketilebilir” şeklinde konuştu.