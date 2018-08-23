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23 Ağustos 2018 09:53

Kurban Bayramı’nda hayvanat bahçesine yoğun ilgi

Kurban Bayramı’nı fırsat bilen tatilciler Bursa’da hayvanat bahçesi ve Botanik Park’a akın etti.

Kurban Bayramı’nda hayvanat bahçesine yoğun ilgi

23 Ağustos 2018 09:53


9 günlük bayram tatilini fırsat bilen tatilciler Bursa’da hayvanat bahçesi ve Botanik Park’a akın etti. Sıcak havada serinlemek ve tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar Botanik Park’ta bisiklete bindi, piknik yaptı.


Hayvanat bahçesi ise bu bayram da on binlerce vatandaşı ağırlıyor. Özellikle çocukların televizyonda gördükleri hayvanları yakından görme şansı bulduğu ortamda, yetişkinler de stresten uzak bir gün geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde hayvanat bahçesinin yeni misafiri beyaz gergedan da oldukça ilgi görüyor.




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