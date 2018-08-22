Kurban kesim yerleri temizlendi

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurban bayramı dolayısıyla seferber oldu. Bayramda vatandaşların kurbanlarını hijyenik ortamda kesmelerini sağlamak amacıyla Osmangazi Belediyesi tarafından kurban kesim alanı olarak düzenlenen 21 noktadaki kapalı ve açık pazar yerleri, bayramın ilk gününden itibaren belediye ekipleri tarafından temizlendi. Mesai kavramı gözetmeden belediye ekipleri, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden çalışmalarla, kesim alanlarındaki kötü kokuların önüne geçti. Yapılan kesimlerin ardından bölgede oluşabilecek haşere oluşumunun önüne geçmek amacıyla ilaçlamalar da yapılarak bakteri oluşumu engellenmiş oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Alınan tedbirler sayesinde vatandaşlarımız kurbanlarını rahat ve temiz ortamlarda kesme imkanı buldu. Temizlik Müdürlüğü ekiplerimiz, bayramın ilk günden itibaren kesim alanlarında kurban atıklarını toplayıp yerleri yıkadı. Yürütülen koordineli çalışma ile vatandaşlarımız kurban bayramını huzur içinde geçiriyor. Temizlik çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Osmangazi’de kötü görüntülerin oluşmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.