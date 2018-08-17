Kurban pazarı ilâçlandı

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 90 ilaçlama aracı ve ilâçlama ekipmanlarıyla tüm kurban satış alanları ve karasinek üreme ihtimâli olan noktalarda karasinek ve diğer haşerelere karşı aralıksız olarak ilâçlama yapılıyor. Bulaşıcı zoonoz hastalıkların özellikle Kurban Bayramı sonrasında arttığına dikkati çeken yetkililer, hayvanî atıkların kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılmaması, hayvan yetiştiricisi ve satıcılarının hayvan gübrelerinin üzerini kireçlemeleri ve hijyen kurallarına uymaları konusunda vatandaşlara hassasiyet çağrısında bulundu. Hayvanlardan insanlara geçebilen zoonoz hastalıklarla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalara bayram sonrasında da devam edilecek.

Kurban Bayramı’nda kurban kesecek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran yetkililer, kurbanlık seçim ve kesimi ile etin tüketilmesi ve saklanmasında da gereken özenin gösterilmesi gerektiğini hatırlattı.

Ekipler nöbette

Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde, Kurban Bayramı’nın 1. günü nöbetçi veteriner hekim; bayramın diğer günlerinde de icapçı veteriner hekimler görev yapacak. Kurban Bayramı boyunca, gerekli görüldüğü halde, ilçe belediyelerine de veteriner hekimler görevlendirilecek olup yine bayramın 1. günü hariç, bayramın diğer günlerinde, 17 ilçede çevre sağlığı ve ilaçlama çalışmalarına devam edilecek. Vatandaşlar, ihtiyaç hâllinde (0224) 716 11 66 numaralı telefondan veya Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, Çevre Yolu Caddesi No 1 adresinden Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden yetkililere ulaşabilecekler.