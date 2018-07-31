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31 Temmuz 2018 09:58

Kurban pazarının kralları rekor fiyattan alıcı buluyor

Bir aydan az süre kalan Kurban Bayramı öncesi Bursa’da hayvan pazarları kurulmaya başlandı.

Kurban pazarının kralları rekor fiyattan alıcı buluyor

31 Temmuz 2018 09:58

Hayvan pazarında en büyük ilgiyi 2 tona yaklaşan kilolarıyla danalar görüyor.


Bursa hayvan pazarında satışa çıkan 1 ton 800 kiloluk kurbanlıklar cüssesiyle bakanı kendine bir daha baktırıyor. Muşlu hayvan yetiştiricisi Mehmet Bulut’un her yıl olduğu gibi bu sene de getirdiği devasa büyüklükteki kurbanlık danalar görenleri kendine hayran bırakıyor. 1 ton 100 kilo ile 1 ton 800 kilo ağırlığındaki danalar 23 ile 28 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Devasa danaların yetiştiricisi Mehmet Bulut, getirdiği tonluk 18 dananın 9’unu geldiği gibi sattı.


Yaklaşan bayram sebebiyle büyükbaş hayvan satıcıları da hayvanlarını Bursa’da Geçit Hayvan Pazarı’na getirmeye başladı. Türkiye’nin çeşitli vilayetlerinden gelen büyükbaş satıcıları Osmangazi Belediyesi’nin Geçit Mahallesi’nde hazırladığı kurban pazarında yerlerini almaya başladı. Bu yıl kurbanlık fiyatlarında artan yem ve bakım masrafları sebebiyle artış olduğu görüldü.


Devasa danaların bakıcısı Fırat Bulut, “Muş’tan Bursa’ya hayvan satmaya geldik. Bu tosunların sahibi Mehmet Bulut ile birlikte her yıl tonluk hayvanlar getiriyoruz. Getirdiğimiz hayvanlar 2.5 yaşında bin 100 ile bin 800 kilo arasında değişiyor. Biz bu hayvanları özenle besliyoruz. Yaylalarda otlatıyoruz. Hayvanlarımızı satsak da kurbana kadar bayrama kadar bakımlarını yapıp bayrama müşterilerimize bayramda teslim ediyoruz. 28 gün çadırda bekliyoruz” dedi.




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