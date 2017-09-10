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10 Eylül 2017 16:38

Kurbanlık hayvan alarak vatandaşları dolandıran şahıs suçüstü yakalandı

Bursa, Balıkesir ve Kocaeli’nden kurbanlık hayvan alarak vatandaşları dolandıran şahıs suçüstü yakalandı.

Kurbanlık hayvan alarak vatandaşları dolandıran şahıs suçüstü yakalandı

10 Eylül 2017 16:38


Edinilen bilgiye göre, kendisini telefonda Kocaeli Gölcük ilçesinde bir firmanın müdürü olarak tanıtan ve yeni açılacak işyeri için kurbanlık hayvan alacağını söyleyen kasap Y.K. (43), Bursa’dan M.P. (50) ve S.K. (31), Balıkesir’den S.Ç.’den (42) aldığı, toplam değeri 33 bin 500 TL olan 3 danayı kamyonete yükletti. Aldığı danaların parasını banka hesaplarına yatıracağını söyleyen Y.K., danaları Kocaeli Gebze ilçesi Küçük Sanayi mevkii’nde teslim aldı. Daha sonra hesaba parayı yatırmaması üzerine Y.K.’yı arayan polisler, bu kişinin Bursa’dan F.M.Y.’yi (48) aynı yöntemle dolandıracağı bilgisini alarak çalışma başlattı. 41 ile başlayan plakalı kamyoneti F.M.Y.’nin çiftliğine gönderen Y.K., çiftlikten bir adet danayı alarak ayrıldı. Polisin 2 araçla takip ettiği kamyonetin, Kocaeli Gebze ilçesi hayvan pazarı yakınlarında bir araziye geldiği tespit edildi. Bir saat sonunda bir şahsın danayı alarak uzaklaştığını fark eden polis Y.K.’yı suçüstü yakaladı.


Polis tarafından sorgulanan şahıs, adliyeye sevk edildi.




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