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05 Mayıs 2018 12:29

Kursiyerlerin göz nurları görücüye çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde İNESMEK kursiyerleri eserlerini sergiledi.

Kursiyerlerin göz nurları görücüye çıktı

05 Mayıs 2018 12:29


İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (İNESMEK) kursiyerlerinin yıl sonu sergisi eski Kültür Sarayı alanında kurulan çadırda açıldı. 850 eserin görücüye çıktığı sergi ilgi gördü. Sergiyi gezenler, kursiyerlerin 1 yıllık emekleriyle hazırladığı birbirinden güzel eserleri hayranlıkla inceledi.. 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde 14 branşta yıl boyunca hazırlanan birbirinden güzel 850 eser çadır içerisinde hazırlanan stantlarda sergilendi.


İNESMEK bünyesinde bulunan; giyim, mefruşat, dekoratif ahşap süsleme, filografi, iğne oyası, yağlı boya resim, yaş pasta yapım ve sunumu, saç tasarımı ile makyaj, bebek yapımı gibi 9 farklı branşta 850 eserden oluşan serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “En güzel hizmetleri sizlerle buluşturmak için bütün hesabımızı içinde bulunduğumuz dönem için yaptık. Adım adım da bunların uygulamasına geçiyoruz. Bizim isteğimiz bu şehrin en temiz şehir unvanını alması. Mobilyamızla, köftemizle, kaplıcalarımızla övündüğümüz gibi inşallah temiz şehir unvanına da kavuşarak gururlanalım istiyoruz. Bununla ilgili adımları da atıyoruz. Daha önce şehrin diğer bölümlerinde yapmış olduğumuz faaliyetleri Beşinci Mevsim Kültür Merkezi’nde bir merkezde topladık. Eğer bu noktada biz de sizlere değer katıp fayda sağlayabildiysek kendimizi başarılı sayarız” dedi.


Serginin 4 Mayıs - 13 Mayıs tarihleri arasında açık kalacağı ifade edildi.




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