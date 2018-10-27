Kurşunlu Liman Parkı açıldı

Bursa'nın Karacabey Belediyesi tarafından Kurşunlu Mahallesi'ne yeni yapılan park törenle açıldı.

Parkın açılışına AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile vatandaşlar katıldı. Parkın açılışından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurşunlu Muhtarı Mehmet Civelek, Karacabey Belediyesi'ne Kurşunlu'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

3 T diyerek yola çıktıklarını söyleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Büyük Karacabey'i kurmak adına çalışıyoruz. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Turizm hamlemiz Türkiye'nin gündeminde. Longoz ormanları dünyada konuşuluyor. Biz Karacabey'in neresinde bir güzellik varsa orayı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Kurşunlu'dan gelen talep üzerine bu parkı kazandırmak için kolları sıvadık. Bugün de burada hep beraber açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu parkın açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.