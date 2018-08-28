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28 Ağustos 2018 11:31

Kurtul mahalle konağı gün sayıyor

Bursa’nın Gemlik Belediyesi mahalle konaklarının sayısını artırıyor.

Kurtul mahalle konağı gün sayıyor

28 Ağustos 2018 11:31


Gemlik Belediyesi tarafından Kurtul Mahallesi’ne yapılan mahalle konağında sona gelindi. İnşaatın ince işleri ile çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından konağın önümüzdeki haftalarda hizmete gireceği bildirildi. Toplam 580 metrekarelik inşaat alanına sahip Kurtul Mahalle Konağı iki kattan oluşuyor. Teras alanı bulunan konakta muhtarlık birimi, lokanta ve köy kahvesinin yanı sıra atölye, çok amaçlı salon ve dinlenme alanları da yer alıyor. Ayrıca ilçeye kazandırılan mahalle konaklarında yöresel mimari dokusu da yaşatılıyor. Eğitim ve kültür merkezi olarak da faaliyet gösterecek Kurtul Mahalle Konağı tamamlandığı zaman, mahalle halkının sosyal yaşamına da önemli oranda katkı sağlayacak.


Belediye Başkanı Refik Yılmaz, iki katlı konağın alt katının beylere, üst katının da hanımlara tahsis edileceğini ifade etti. Muhtarlık biriminin yanı sıra çok maksatlı salonları, dinlenme alanları, oyun parkları ve kamelyaları ile birlikte kına, kültürel faaliyetler ve taziye günlerinin de konakta yapılabileceğini açıklayan Başkan Yılmaz, “Mahalle kültürünü ve geleneklerini gelecek nesillere aktarmak adına önemli yere sahip olan konaklarımız, mahalle sakinlerinin de buluşma noktası olmaya devam ediyor” dedi.




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