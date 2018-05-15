Kurtulan, eğitimcilere projelerini anlattı

Mustafakemalpaşa’daki kanaat önderleriyle buluşma etkinliklerine hızla devam eden Belediye Başkan Sadi Kurtulan, son olarak eğitim camiasıyla bir araya gelerek projeler hakkında bilgiler verdi.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe ve okul idarecilerinin katıldığı Öğretmenevi’ndeki kahvaltılı toplantıda konuşan Başkan Sadi Kurtulan, eğitimin her alanında büyük bir seferberlik başlattıklarını, okulların bakımından spor araç ve gereçlerinin teminine, bahçe düzenlemesinden ek bina ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar birçok çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Bugüne kadar 65 okulun bakım ve onarımını yaptıklarını dile getiren Başkan Kurtulan, 13 okulun parke ihtiyacını karşıladıklarını, Atatürk ve Yalıntaş okullarına da ek binalar kazandırdıklarını ifade etti.20 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğü Mustafakemalpaşa’daki okullarda kendilerine ulaşan her eksiği tamamladıklarını söyleyen Başkan Sadi Kurtulan, “Kaliteli eğitimin kaliteli mekândan geçtiğinden hareketle kırsal ve merkezdeki tüm okullarımıza el uzatıyoruz. Fiziki çalışmaların yanı sıra öğrencilerimizin spor, kitap, teknolojik eğitim ve sınav çalışmalarına da desteğimiz sürüyor. 11 bin öğrencimizi yeni eğitim müfredatına uygun olarak online eğitimle buluşturduk. Kitap kampanyalarıyla 150 sınıf kütüphanesini donattık. Bin 500 öğrencimize sınavlar öncesi soru kitaplarını teslim ettik. Ayrıca kitap günleri ve yazar buluşmalarıyla öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırdık. Eğitime hizmetin sonu yok. Okullarımızdan bize gelen tüm taleplere cevap vermeye devam edeceğiz ” dedi.

Mustafakemalpaşa’da devam eden projeler hakkında okul idarecilerine bir sunum yapan Başkan Kurtulan, Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleri’nin tüm yaş gruplarını içine alan faaliyet alanlarıyla bir eğitim merkezi olarak hizmet vereceğini kaydetti. Başkan Sadi Kurtulan, “Kültür merkezinden, konferans, sinema ve tiyatro salonlarına, eğitim merkezlerinden kapalı yüzme havuzu, tenis kortları, voleybol ve basketbol sahalarına kadar bir çok aktivite merkezini içinde barındıran prestij projenin tamamlanmasıyla birlikte gençlerin kendilerini yetiştirebileceği, ailelerin çocukları ile birlikte güzel zamanlar geçireceği nitelikli bir tesise kavuşacağız” diye konuştu.

Mustafakemalpaşa’nın çözülmesi gereken başlıca sorunlarından biri olan altyapı için son yıllarda büyük yatırımlar yapıldığını belirten Belediye Başkanı Sadi Kurtulan; “ BUSKİ ile birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. 40 yıllık, artık ihtiyaca cevap vermeyen bir altyapı var. Mustafakemalpaşa’da daha sağlıklı bir yaşam için özellikle altyapı ve çevre yatırımları tüm mahalleri kapsayan bütünleşik projelerle hayata geçiriliyor. BUSKİ aracılığıyla 2014-2017 dönemini kapsayan yıllar içerinde; içme suyundan su depolarına, kanalizasyon kolektör çalışmalarından sulama göletlerine kadar 85 milyon TL değerinde toplam 180 yatırım gerçekleştirildi. Yeni dönemde altyapıda çözüm odaklı hizmetler hızla sürecek. Ayrıca Atık Su Arıtma Tesisi tamamlanma aşamasına geldi. Katı Atık Tesisleri ile de çöp sorunu tarih oldu. 2 adet içme suyu deposu inşaatı bitirilerek, test aşamasına geldi. Bu yatırımlar da önümüzdeki günlerde hizmete girecek. Bunların yanı sıra 3. köprü inşaatı hızla sürüyor. Yeni otopark alanlarıyla beraber ulaşım rahat bir nefes alacak ” şeklinde konuştu.

Semt pazarlarının sosyal yaşam alanlarıyla bütünleştirilmesi için önemli bir adım attıklarını kaydeden Başkan Sadi Kurtulan, inşaatı hızla yükselen 3 katlı Yunus Emre Kapalı Pazaryeri’nin hem esnaf hem de vatandaşlar için kaliteli bir merkez olacağını dile getirdi.