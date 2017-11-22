Kurtulan’dan diş hekimlerine kutlama ziyareti

Devlet Hastanesi ve özel kliniklerde hizmet veren diş hekimlerine ziyarette çiçek takdim eden Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, bilimsel diş hekimliğinin kuruluşunun 109. yılını kutladı.

Sadi Kurtulan, ağız ve diş sağlığının, genel sağlığın bir parçası olduğunu belirterek, insanların buna önem göstermeleri gerektiğini vurguladı. Kurtulan, “Halkımızın ağız ve diş sağlığının korunmasında her türlü bakım ve tedavi hizmetini veren hekimlerimizin 22 Kasım Diş Hekimleri Günü’nü en kalbî duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.