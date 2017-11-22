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22 Kasım 2017 15:32

Kurtulan’dan diş hekimlerine kutlama ziyareti

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, 18-24 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla diş hekimlerini ziyaret etti.

Kurtulan’dan diş hekimlerine kutlama ziyareti

22 Kasım 2017 15:32


Devlet Hastanesi ve özel kliniklerde hizmet veren diş hekimlerine ziyarette çiçek takdim eden Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, bilimsel diş hekimliğinin kuruluşunun 109. yılını kutladı.


Sadi Kurtulan, ağız ve diş sağlığının, genel sağlığın bir parçası olduğunu belirterek, insanların buna önem göstermeleri gerektiğini vurguladı. Kurtulan, “Halkımızın ağız ve diş sağlığının korunmasında her türlü bakım ve tedavi hizmetini veren hekimlerimizin 22 Kasım Diş Hekimleri Günü’nü en kalbî duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.




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