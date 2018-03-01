Kurtulan’dan genç kursiyerlere ziyaret

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Uğur Böceği Kültür Merkezi’nin Züferbey Mahallesi’ndeki şubesinde yabancı dil eğitimine katılan kursiyerleri ziyaret etti. Lise öğrencilerinin devam ettiği İngilizce kursunda gençlerle sohbet eden Sadi Kurtulan, kültürel değerlerin evrensele ulaşabilmesi için mutlaka yabancı bir lisana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kursiyerlere tavsiyelerde bulunan Başkan Kurtulan, “ Önce kendi dilimizi, tarihimizi iyi bileceğiz. Çünkü gençler medeniyetimizin taşıyıcılarıdır. Dünyaya açılırken, kültürümüzü tanıtırken de yabancı bir dile ihtiyacımız var. Bunun için de yeni bir dil öğrenmek gerekiyor. Her dil insana yeni bir dünya açar. Uğur Böceği Kültür Merkezleri de bu maksatla İngilizce kursları düzenliyor. Gençlerimizin bu kurslara ilgisinden memnunuz. Okullarında aldıkları eğitimleri burada devam ettirme fırsatı bulabiliyorlar. Bilim ve teknoloji de ilerlemek istiyorsak genç ve yeni fikirlere ihtiyacımız var. Gençlerimiz yalnızca kendileri için değil ülkemizin geleceğine yönelik idealler taşıdığı sürece başarıya ulaşacaktır” dedi.

Uğur Böceği Kültür Merkezleri’nin 9 yıldır 30’dan fazla branşta öğrenci yetiştirdiğini kaydeden Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, “İnsanlarımıza hangi yaşta olurlarsa olsunlar bu kapılar açık. En büyük sermayemiz eğitim. İnsana, eğitime katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.