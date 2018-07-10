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10 Temmuz 2018 12:02

Kurtulan’danbaşarılı sporculara ödül

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, karate ve güreş branşlarında dereceye giren sporcularla birlikte bu yıl futbolda 1.

Kurtulan’danbaşarılı sporculara ödül

10 Temmuz 2018 12:02

Küme’ye yükselen Çırpan Spor Kulübü’nü başarılarından dolayı tebrik etti.


Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, temmuz ayı meclis toplantısında başarılı sporcuları misafir etti. Gençlerin ve çocukların spora yönelmesinde, bedenî ve ruhî gelişimde büyük pay sahibi olan Belediye Spor Kulübü’nün 500 kişilik kadrosuyla sportif faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Başkan Sadi Kurtulan, sporcu öz kaynaklarını planlı bir şekilde kullanarak bugüne kadar birçok başarıya imza attıklarını belirtti.


Başkan Kurtulan; “ Son olarak, Bolu’da yapılan Türkiye Karate Şampiyonası’nda ikinci olan Burak Gencer ile birlikte Grekoromen Türkiye Grup Şampiyonası’nda 7 sporcumuz dereceye girdi. Güreşçilerimiz Samet Akyüz, Mustafa Sucu, Baran Aslan ve Yusuf Muştu Ağustos’ta Ankara’da yapılacak Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda Mustafakemalpaşa’yı temsil edecekler. Ayrıca geçen sezon üstün bir performans ortaya koyarak Bursa 2. Amatör Ligi’nde şampiyon olan Çırpan Spor Kulübü de bu yıl 1. Küme’de mücadele edecek. Hem sporcularımızı hem de kulübümüzü tebrik ediyorum. Belediye olarak bizlerde sporun her dalına desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sporcularımıza ve kulübümüze bundan sonraki mücadelelerinde başarılar diliyorum” dedi.


Başkan Sadi Kurtulan daha sonra meclis üyeleriyle birlikte başarılı sporculara çeşitli hediyeler verdi.




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