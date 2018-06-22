Kurutaç: “Lisansız epal euro paletleri

Kurutaç, EPAL’den lisans almayan firmaların EPAL markası ile üretim yapmaya hakkı olmadığını belirterek, bu ürünleri üretenler için olduğu gibi, kullananlar için de hukukî yaptırımlar olduğunu bildirdi.

Yazılı bir açıklama yapan İsmet Kurutaç, Türkiye’de EPAL markası ile üretim yapma hakkı olan firmaların TEPAL üyesi olduklarını söyledi. TEPAL’in Türkiye’deki EPAL lisansı olan firmaların haklarını korumak ve EPAL ile koordinasyon sağlamak maksadıyla kurulduğunu ifade eden Kurutaç, “Türkiye’de EPAL markası ile üretim ve/veya tamir yapma lisansına sahip olan toplam 37 firma var. Bu firmaların adreslerine derneğimizin www.tepal-epal.com internet sitesinden ulaşmak mümkündür. Türkiye’de başka hiçbir firmanın EPAL Euro palet ve gitter box üretme yetkisi yoktur” dedi.

İsmet Kurutaç, EPAL’in 64 yıl önce kurulduğunu ve günümüzde bütün dünyada geçerli standartları ile en güvenilir yük taşıyıcıların üreticisi olduğunu vurguladı. Sadece 2017 yılında dünya çapındaki EPAL lisanslı üreticilerin 115,8 milyon EPAL euro palet üreterek önemli bir rekora imza attığına vurgu yapan Kurutaç, “Dünya üzerinde yaklaşık 450 milyon EPAL euro palet ve yaklaşık 20 milyon da EPAL gitter box dolaşımdadır. EPAL’in uluslararası standartları, bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılan denetimler nedeniyle küresel lojistik pazarında kullanıcılara yüksek kaliteli yük taşıyıcıları satın almalarını garanti etmektedir. Ayrıca EPAL euro paletler birkaç kez kullanılabilir ve tamir edilerek kullanım ömürleri daha da uzar. Böylece EPAL euro paletler doğal kaynakları da korurlar” dedi. Kurutaç, EPAL yük taşıyıcıları tercih edenleri tüm dünyada güvence altında olduklarını ve sevk ettikleri ürünlerin gümrüklerden sorunsuz geçtiğini de belirtti.

EPAL’in bütün dünyadaki sahte üreticilerle hukuki mücadele içinde olduğunu söyleyen İsmet Kurutaç, benzer çalışmaların Türkiye’de başlatıldığına da dikkat çekti. Başkan Kurutaç, EPAL euro paletleri lisans almadan üretenlerin tespit edilmesi halinde hapis cezası ve yüksek para cezalarına maruz kalabileceklerini belirterek, “Üreticiler derneğimize başvurarak gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde lisans alabilirler” dedi.

İsmet Kurutaç açıklamasında, EPAL euro palet ve gitter box üretenlerin yanı sıra lisansız ürün kullanmanın da suç teşkil ettiğine vurgu yaptı. EPAL avukatlarının bütün dünyada yetkililerle iş birliği yaparak denetim seferberliğini başlattığına dikkat çeken Başkan Kurutaç, “Sahte EPAL paletlere görüldüğü yerde el konuluyor. Özellikle gümrüklerde yoğun denetimler yapılıyor. Bu denetimlerde yakalanan sahte EPAL euro palet ve gitter box ürünlerine üzerindeki mallarla birlikte el konuluyor. Ürünler ancak lisanslı EPAL Euro paletlere yüklenmesi şartıyla sahibine teslim ediliyor. Bu süre içindeki depolama giderleri de sahte ürün kullanıcılarına fatura ediliyor. Buna ilaveten sahte ürün satın alanlara karşı da dava açılıyor. Bu yüzden lisansı olmayan firmalardan EPAL euro palet ve gitter box satın almayın. Müşterilerimiz şüpheli durumlarda derneğimize başvurabilirler” ifadelerini kullandı.