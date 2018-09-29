Kütüphane Günleri başladı

‘İktidar' alt başlığıyla 6 Ekim'e kadar sürecek olan faaliyetin ilk oturumu Misi Yazıevi'nde gerçekleşti.

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, bu yıl Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Nilüfer Kütüphane Günleri'ni başlattı. 6 Ekim'e kadar “İktidar” alt başlığıyla devam edecek olan Niküfer Kütüphane Günleri'nde, söyleşi ve atölyeler düzenlenecek. Bu yıl ilki düzenlenen Nilüfer Kütüphane Günleri'nde, güncelliğini hiç yitirmeyen “İktidar” kavramı sosyoloji, tarih, edebiyat ve sanat gibi farklı disiplinlerde tartışılacak.

7 söyleşi, 5 atölye ve 1 serginin yer alacağı Nilüfer Kütüphane Günleri'nin ilk oturumu Misi Yazıevi'nde gerçekleşti. Etkinliğin açılış konuşmalarını yazarlar Tanıl Bora ve Sema Kaygusuz yaptı. İktidar kavramını yapabilme gücü ve yeteneği olarak tanımlayan Tanıl Bora, “İktidar genelde halk arasında devlet gücü hükümet olarak algılanır. Yapabilir olmak herkesin istediğidir. İktidarın bir karanlık yüzü vardır. İktidarın içinde kurumları vardır. Orada birikir çoğalır ve kendisi bir amaç haline gelmeye yatkın durumu vardır. İktidarın başlı başına yüceltilmesi hep bir problem olmuştur. En iyi iktidar yönettiklerini muktedir kılmayı başaran iktidardır” dedi.

Yazar Sema Kaygusuz da iktidar konusunu konuşmanın kendisi için sıkıcı bir durum olduğunu ifade etti. Kaygusuz, “Maalesef günümüzde iktidarın o kadar çok şiddetli anlamlarına maruz kalıyoruz ki, iktidar üzerine düşünürken de aynı etkilenmeler içinde bulundum. Şu an herkes iktidarın yaşattıklarından konuşuyor” diye belirtti.

Tanıl Bora ve Sema Kaygusuz'un ardından Nilüfer Kütüphane Günleri'nin ilk söyleşi oturumu ‘Farklı bir iktidar' başlığıyla gerçekleşti. Oturumda ilk konuşan Yazar Nilgün Toker, iktidar kavramının karşılığının iktidarsızlık olmadığını söyledi. Toker, “İktidarın karşıtı başka bir iktidardır. İktidarsızlık başka bir iktidarı olumsuzlayamaz. Bugün iktidar kavramı denince baskı, emir, kontrol, idare akla geliyor. İktidar yapabilirliktir. Güç ve zoru birbirinden ayırmak gerekir. İktidara bugün bakış açısı çok farklı ülkemizde” diye konuştu.

Oturumda konuşan Murat Sevinç de iktidara siyasi açıdan yaklaştı. Anayasa ile anayasal düzenin birbirinden ayrılması gerektiğini söyleyen Sevinç, “Bir ülkenin siyasal düzenine kafa yormadan anayasa tartışması anlamsız bir tartışmadır. Anayasa ile kurulan iktidar siyasal düzenle ilişkilidir” şeklinde konuştu.

Söyleşinin ardından Başkan Mustafa Bozbey ve Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız ile Başkan Koordinatörlerinden Sibel Özer konuşmacılara günün anısına birer anmalık verdi.

KÜTÜPHANE GÜNLERİ DOPDOLU GEÇECEK

Nilüfer Kütüphane Günleri kapsamındaki söyleşi ve atölyeler, Nilüfer'in beş ayrı kütüphanesinde düzenlenecek. Misi Yazıevi'nin açılışı ile başlayan Kütüphane Günleri' kapsamında ikinci günde İsveç Konsolosluğu işbirliğiyle hazırlanan “Burada Çocuk Büyüyor-İsveç Çocuk Edebiyatı Sergisi” açılacak. 30 Eylül Pazar günü saat 14.00'de Çocuk Kütüphanesi'nde açılacak serginin ardından da saat 15.00'de Misi Yazıevi'nde Behiç Ak ve Mehmet Erkurt'un katılımı ile “Çocuk Edebiyatında Güç İlişkileri” söyleşisi gerçekleştirilecek. 2 Ekim Salı günü saat 19.00'da Akkılıç Kütüphanesi'nde “Edebiyatta Merkez Taşra İlişkisi” oturumunda Selim Temo, Mesut Varlık ve Nuri Demirci ile Hilmi Haşal Konuk olacak.