Kütüphanede geri sayım başladı

11 Eylül 1998'den bu yana Setbaşı Kütüphanesi olarak hizmet veren sivil mimarî örneği yapı, Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yenilendi. Güvenlik kamerası, hırsız ve yangın alarmı sistemlerinin montajları yapılarak yapı kullanıcılar için daha güvenli hale getirildi.

Bu arada daha önce Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiği için bakımı yapılmak üzere Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırılan kitap okuyan kız heykeli de bakımlarının ardından Setbaşı Kütüphanesi önüne yerleştirildi.

Çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği kütüphaneyi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm yapının sil baştan ele alındığını bu nedenle de çalışmaların biraz zaman aldığını hatırlattı. Çalışmalarla kütüphanenin okurlar açısından daha modern hâle geldiğini ifade eden Başkan Aktaş, kısa süre içinde kütüphanenin yeniden kitap kurtlarına ev sahipliği yapmaya başlayacağını kaydetti.