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25 Ağustos 2018 13:50

Kuveytli sporcular kamp için Osmangazi’yi seçti

Kuveyt’in Salsa Al-Sabah Kulübü Tenis Takımı, yeni sezon kamp çalışmaları için Osmangazi Belediyesi’nin spor tesislerini tercih etti.

Kuveytli sporcular kamp için Osmangazi’yi seçti

25 Ağustos 2018 13:50


Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya kazandırdığı spor tesisleri, sadece yerli değil yabancı sporculara da ev sahipliği yapıyor. Kuveyt Emiri El Sabah’ın sahibi olduğu Salsa Al-Sabah Kulübü’nün tenis takımı, yaz kampı için Bursa’ya geldi. Yeni sezon çalışmaları için 15 gün Bursa’da kamp yapan Kuveytli tenisçiler, antrenmanlarını Osmangazi Belediyesi’nin Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Osmangazi Belediyespor Kulübü antrenörlerinin de yardımcı olduğu Kuveytli tenisçiler, Osmangazili tenisçilerle birlikte antrenman yaptı.


Salsa Al-Sabah Kulübü Tenis Takımı’nın Ertuğrul Sağlam Tesisleri’ndeki antrenmanını izleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genç tenisçilerle tenis oynadı. Korta çıkarak Kuveytli ve Osmangazili tenisçilerle bir süre tenis oynayan Dündar, yaptığı güzel hareketlerin ardından büyük alkış aldı. Kuveyt kulübünün başkanı Hind Al-Merjeh, kamp çalışmalarında kendilerini tesislerinde ağırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a bir teşekkür plaketi verdi. Bursa’da çok güzel bir ortamda kamp yaptıklarını belirten Al-Merjeh, Osmangazi Belediyespor Kulübü bünyesinde çok yetenekli sporcular gördüklerini söyledi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da yabancı sporculara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Osmangazi’de her branşa hitap edebilecek çok sayıda spor tesisi inşa ettik. Türkiye’nin en büyük atletizm salonunu Bursamız’a kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Yüzme havuzlarımız, kapalı spor salonlarımız ve tenis kortlarımız, birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Yeterli sayıda ve uluslararası standartlara uygun tesislerimizin olması, yabancı sporcuların da buraları tercih etmesine vesile oluyor. Sadece yerli değil, yabancı sporcuların da tesislerimizi kullanmasını, spor turizmi adına önemli bir kazanç olarak görüyoruz. Belediye olarak bu tesisleri geliştirmeye ve uluslararası standartlarda yapmaya devam edeceğiz” dedi.




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