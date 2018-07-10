Kyle Weems TOFAŞ’ta

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon öncesi ikinci transferini kısa forvet ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapan Kyle Weems’i alarak gerçekleştirdi. Son iki yılda Beşiktaş Sompo Japan forması giyen 1.98 cm boyundaki ABD’li basketbolcuyla resmi sözleşme imzalanırken, geçen sezon ligde 31 maçta 8.8 sayı-3.3 ribaund-1.4 asist-1.2 blok ortalamalarını tutturan Weems, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde ise görev yaptığı 16 maçta 8.8 sayı-4.9 ribaund-1.7 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Kyle Weems kimdir?

23 Ağustos 1989 doğumlu 1.98 cm boyundaki Kyle Weems, kısa forvet (3) ve uzun forvet (4) pozisyonlarında görev yapıyor. Missouri St. Koleji mezunu olan Weems, NCAA kariyerinin ardından Avrupa’daki macerasına 2012-2013 sezonunda Almanya’nın Telekom Baskets Bonn takımıyla sözleşme imzalayarak başladı.

Telekom Baskets Bonn formasıyla Almanya Ligi’nde 38 maça çıkan Amerikalı basketbolcu; 13.7 sayı, 4.9 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarını yakaladı. EucoChallenge Kupası’nda 14 maçta süre alan Kyle Weems; 13.2 sayı, 3.6 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla oynadı.

2013-2014 sezonunda Almanya’nın Bayreuth takımına transfer olan başarılı forvet burada; 33 lig maçında 14.8 sayı, 5.5 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla görev yaparken; Kyle Weems, Almanya’da geçirdiği başarılı 2 sezonun ardından 2014-2015 sezonu için Fransa’nın Nanterre takımıyla anlaştı. Nanterre forması altında 36 lig maçında süre alan Kyle Weems; burada da 12.4 sayı, 4.8 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarını yakaladı. Fransa’daki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadığı EuroChallenge Kupası’nda da 16 maçta forma giyen Weems; 15 sayı, 5.3 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarıyla oynadı.

2015-16 sezonunda Fransa’nın Strasbourg takımı kadrosuna katılan ABD’li forvet, burada 43 lig maçında forma giydi ve 12.1 sayı, 3.8 ribaund, 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı. Strasbourg forması altında 10 Euroleauge maçına çıkan ve 7.9 sayı, 3.4 ribaund, 1.9 asist ortamalarını yakalayan Kyle Weems, takımının finalist olarak tamamladığı Eurocup’ta ise 14 maçta 11.4 sayı, 4 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla başarılı bir performans sergiledi.

Son iki sezonda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş Sompo Japan forması giyen Kyle Weems, Siyah Beyazlı takımdaki ilk yılında Türkiye liginde 40 maçta 6.9 sayı, 3.5 ribaund, 1.4 asist ortalamalarıyla oynarken, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde ise 15 maçta 8.9 sayı, 3.3 ribaund, 2.4 asist ortalamalarını tutturdu. Weems, 2017-2018 sezonunda ise ligde görev yaptığı 31 maçta 8.8 sayı, 3.3 ribaund, 1.4 asist; FIBA Şampiyonlar Ligi’nde de 16 maçta 8.8 sayı, 4.9 ribaund, 1.7 asistlik ortalamaya imza attı.