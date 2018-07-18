’’Laf cambazı’’ hırsız alarmı

Olay Haşim İşcan Caddesi üzerindeki bir kuruyemişçide yaşandı. Kuruyemiş almaya gelen bir kişi, kasaya hesabı ödemeye gittiği sırada, 42 liralık çerezin bedeli olarak 102 lira uzattı. 60 lira para üstü alan şahıs, kasiyerden fiş isteyip onu tuttu. Kasiyerin fişi kestiği anda parayı alan dolandırıcı, daha sonra kasiyere para üstünü almadığını söyledi. Kasiyer bunun üzerine dolandırıcıya 60 TL daha daha verdi. Dolandırıcının kimliğini belirleyen polis harekete geçti. Polis şimdi her yerde o dolandırıcıyı arıyor.