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Laparoskopik ameliyatların avantajları

Her ameliyatın laparoskopi yöntemiyle yapılabileceğini belirten Üroloji Uzmanı Doç.

Dr. Necmettin Penbegül, iz kalmaması ve kısa sürede ayağa kalkılmasının büyük bir avantaj olduğunu söyledi.


Laparoskopinin genel anestezi altında ucunda kamera olan özel cihaz ve trokarlar ile hastanın karın bölgesine küçük kesi ile girilip görüntülenerek uygulanan bir cerrahi yöntem olduğunu belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Penbegül, günümüzde birçok cerrahi alanda tercih edilen laparoskopi hakkında bilgi verdi. Penbegül, “Halk arasında 'kapalı ameliyat' olarak isimlendirilir. Daha önceleri 15-20 santimetre kesilerle yapılan ameliyatları artık vücuttan açılan 3 veya 4 adet 1'er santimetrelik deliklerden girerek çok daha etkili ameliyatlar yapıyoruz. Bunun en önemli avantajı hasta açısından yara izi yok denecek kadar az oluyor. Ameliyattan sonraki süreçte hastanın ağrı kesici ihtiyacı azalıyor. Özellikle ilerleyen süreçte görülemeyecek kadar az oluyor. Ameliyat sahasında çok daha etkili olmamızı sağlıyor. Dokuları yaklaşık 8-10 kat büyütmüş oluyoruz. Vücut içerisinde kibar el hareketleriyle daha rahat bir ameliyat yapabiliyoruz. Tüm cerrahi operasyonlarda önemli bir kanama bozukluğu yok ise laparoskopik ameliyat yapılabilmektedir” dedi.


Laparoskopik cerrahinin genellikle hasta memnuniyetinin yüksek olduğu bir cerrahi işlem olduğunu ifade eden Doç. Dr. Penbegül, “Ciltte estetik açıdan rahatsız eden iz bırakmaz. Hastanın iyileşme, toparlanma ve hastanede kalış süresini kısaltır. Karında ve ameliyat bölgesinde hasar minimumdur. Zor bölgeler rahatlıkla görülebildiğinden tedavide başarı oranı daha yüksektir. Kapalı ameliyatla yüksek konforu yakalamak mümkündür" diye konuştu.

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