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27 Kasım 2017 12:17

Laptop hırsızını dövmesi ele verdi

Bursa’da bir iş yerinden 3 tane dizüstü bilgisayar çalan şüpheliyi dövmesi ele verdi.

Laptop hırsızını dövmesi ele verdi

27 Kasım 2017 12:17


Emek Mahallesi’nde insan kaynakları hizmeti veren bir iş yerine giren hırsız, içinde iş yerinin personel bilgileri bulunan 3 tane laptopu çaldı. İş yerine gece giren hırsızın güvenlik kamerasına yakalanmamak için başındaki kapşon ile yüzünü kapatması kameraya yansıdı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerdeki kişinin 5 ayrı hırsızlık olayından kaydı bulunan Savaş Ş. (27) olduğunu dövmesinden tespit etti. Yapılan operasyonda şüpheli evinde gözaltına alındı. Çalınan malzemeler iş yeri sahibi Yılmaz Özdemir’e (39) teslim edildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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