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25 Kasım 2017 09:50

Laptopları çalarken kapşonla yüzünü kapattı

Bursa’da bir iş yerine giren hırsız, 3 tane dizüstü bilgisayarı çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.

Laptopları çalarken kapşonla yüzünü kapattı

25 Kasım 2017 09:50


Emek Mahallesi’nde insan kaynakları hizmeti veren bir iş yerine giren hırsız, içinde iş yerinin personel bilgileri bulunan 3 tane laptopu çaldı. İş yerine gece giren hırsızın güvenlik kamerasına yakalanmamak için başındaki kapşon ile yüzünü kapattığı görülüyor.


Sabah iş yerine geldiğinde içinde kendilerine iş başvurusu yapanların bilgilerinin bulunduğu 3 tane laptopunun çalındığını gören Yılmaz Özdemir, kendisi için bilgisayarların içindeki bilgilerin laptoptdan değerli olduğunu söyleyerek, "Hırsızlık vak’alarının arttığı bir dönemdeyiz. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılması konusunda yetkililere çağrıda bulunuyorum. Pazartesi günü sabaha karşı iş yerimize hırsız girdi. Kamera sistemi olmasına rağmen içeri girip iş yerinde bulunan masaüstü bilgisayarlarımıza dokunmayıp, 3 tane laptop ve 1 adet cep telefonunu çaldı. Her türlü kameranın olduğu iş yerinde kendisini saklamayı başarıyor. Ama bir noktada hırsızın yüz şekli kameraya yansıyor. Hırsızın o kadar rahat olmasından bu civardan biri olduğunu tahmin ediyoruz. Benim için zararın maddi boyutu pek önemli değil, çalınan bilgisayarın içinde çalışan personele ait bilgiler var. Bunun yanında SGK ve maliye olmak üzere resmi yazışmalı evrak kayıtları vardı. Ben bilgisayarın derdinde değilim, içindeki bilgiler önemli. Bilgisayarımın bulunup bana teslim edilmesini istiyorum" dedi.




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