Lastiği patlayan motosiklet otomobile çarptı

Kaza Orhangazi-Bursa kara yolunun Karsak boğazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Tuncay Akkaya (47) idaresindeki 34 BU 2319 plakalı motosikletin Bursa istikametinden Orhangazi istikametine giderken lastiği patladı. Motosiklet, emniyet şeridinde park halinde olan Bülent Yer (45) idaresindeki 06 BV 5101 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklet sürücüsü yolun ortasına düştü. Sürücülerin fark etmesi üzerine trafik durdurularak, yaralı motosiklet sürücüsü yol kenarına taşındı. Çağrılan ambulansa konan Tuncay Akkaya, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.