Diğer
Kategoriler
24 Ağustos 2018 14:52

Lastiği patlayan motosiklet otomobile çarptı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Lastiği patlayan motosiklet otomobile çarptı

24 Ağustos 2018 14:52


Kaza Orhangazi-Bursa kara yolunun Karsak boğazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Tuncay Akkaya (47) idaresindeki 34 BU 2319 plakalı motosikletin Bursa istikametinden Orhangazi istikametine giderken lastiği patladı. Motosiklet, emniyet şeridinde park halinde olan Bülent Yer (45) idaresindeki 06 BV 5101 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklet sürücüsü yolun ortasına düştü. Sürücülerin fark etmesi üzerine trafik durdurularak, yaralı motosiklet sürücüsü yol kenarına taşındı. Çağrılan ambulansa konan Tuncay Akkaya, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç