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02 Ocak 2017 09:43

Lazer lipoliz teknolojisi ile kilo vermekten korkmayın

Lazer lipoliz teknolojisi ile kilo vermekten korkmayın

02 Ocak 2017 09:43

Bölgesel yağlanmadan kurtulmanın basit işlemlerle mümkün olduğunu belirten uzmanlar, lazer lipoliz teknolojisinin en çok tercih edilen uygulamalardan biri olduğunu söyledi.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, lazer lipoliz uygulamasında ana prensipin lazer ışığı ile doğrudan yağ hücresinin zarının patlatılması olduğunu ifade ederek, "Bu yöntemle yağ hücreleri parçalanarak dağılıyor. Tabi bu sırada alt deriyi de etkileyen lazer enerjisinin kollajen ve elastik liflerin üretimini tetikleyerek doku kalitesini arttırdığı klinik olarak da onaylanmıştır” dedi.
Birkaç bölgesinde az veya orta seviyede yağ birikimi olan hastalarda lazer lipoliz tedavisinin uygun olduğunu ifade eden Aydın, “Lazer lipoliz uygulamasında 3-6 ay arasındaki süreçte istenen sonuç alınabilir. Genellikle biz bu süreyi beklememek için lazer lipoliz ile liposuction yöntemini birlikte kullanabiliyoruz. Ancak bu süreçte hastalar hayat tarzlarını değiştirerek yediklerine içtiklerine dikkat etmeli ve içinde mutlaka spor olan bir yaşantı tercih etmelidir” diye konuştu.
Lazer sistemi hakkında bilgi veren Aydın, “Lazer makinesinden elde ettiğimiz enerjiyi fiber optik kablolarla kanülün ucuna aktarıyoruz. Küçük bir delikten yağ dokusu içerisine gönderilen kanülün ucundaki lazer de yağ hücrelerinin zarlarına ve damarlara hassastır. Lazer lipolizde kanülün ileri geri hareketiyle ortamdaki yağlar eriyik hale getirilir. Bu eriyik yağ dokusu da vücut tarafından uzaklaştırılıyor. Tabii ki bunların hepsi bir ameliyattır. Bu operasyonların gerçekleşmesi için ameliyathane ortamı gerekmektedir” dedi.
Aydın, lazer lipoliz tedavisinin en büyük özelliğinin ise, cilt altı kolojen sentezini tetiklediği için sarkmaları engellediğini söyledi.



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