Le Guen, kader maçı öncesi Özlüce’de kapıları kapattı

Sarı-kırmızılı ekibe karşı oynanacak maçta alınacak sonuç Teknik Direktör Le Guen’in kaderini belirleyecek.

Süper Lig’de son aldığı 5-0’lık Galatasaray mağlubiyeti ile birlikte galibiyet hasretini 9 maça çıkaran yeşil-beyazlılarda, eleştirilerin odak noktasında yer alan Teknik Direktör Paul Le Guen ile devam kararı alınmıştı. Dün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından alınan bu kararda futbolcuların ortak görüşünün de etkili olduğu bildirildi. Yeşil-beyazlı oyuncuların Fransız çalıştırıcı ile devam edilmesi yönünde görüş birliğine vardıkları ve bunu da yönetime aktardıkları öğrenildi.

Özlüce’de kapılar kapandı

Daha önce bugün saat 16.00’da basına açık olarak yapılacağı duyurulan antrenman basına kapatıldı. Cuma günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Bursaspor’da maç gününe kadar tüm idmanlar basına kapalı olarak yapılacak. Le Guen’in maçlardan iki gün önce haftalık olarak düzenlediği basın toplantısı için de henüz bir duyuru yapılmadı.

Le Guen’in kader maçı

Teknik Direktör Paul Le Guen’in Kayserispor karşısında da kötü sonuç alınması halinde takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.