Le Guen: "Sonuç bende hayal kırıklığı oluşturdu"

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Paul Le Guen, Gençlerbirliği beraberliğinin ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Fransız teknik adam, "Öncelikle sonuç bende hayal kırıklığı oluşturdu. Ama oyuncularımızın sahadaki savaşma ruhu beni memnun etti. İlk yarıdaki oyunumuz gayet tatmin ediciydi, oyunu kontrol ettik, fırsatlar bulduk, çok fazla duran toplar kazandık, bunları daha iyi değerlendirebilirdik. Ama genel olarak memnunum. Oynama biçimimiz dolayısıyla galibiyeti bile alabilirdik. Günün sonunda memnunum, oyuncularım savaşma ruhunu ortaya koydular ve beklediğim oyunu ortaya koydular" dedi.

"2-3 oyuncu transfer edersek harika olur"

"Ligin ikinci yarısında omurgamızı korumalıyız" diyen Le Guen, şunları söyledi:

"Önceliğimiz bu olacak, olmalı da. Öncelikle ilk 11’i korumalıyız. Katkı verecek 2-3 oyuncu transfer edersek bu harika olur. Şu an oyuncularımın istekli hallerinden zevk alıyorum, onlarla devam etmek istiyorum. Tabi ki gelişmeliyiz, mükemmel değiliz, kendimizi geliştirmeliyiz. Oyuncularımın gayretlerinden memnunum. Sezon öncesinde çekindiğimiz bazı şeyler vardı. Belki buna geçtiğimiz seneden kalan travmalar diyebiliriz. Ama sezonun ilk yarısını bugün itibariyle kapatırken geldiğimiz noktadan, bulunduğumuz noktadan gurur duyabiliriz."

"Türkiye’de hakemlik seviyesinin gayet iyi olduğunu düşünüyorum"

Hakem ile alakalı sorulan soruya Le Guen, "Açıkçası çok memnun olmadım, bugün hakemin yönetiminden ama hakemlik zor bir meslek, kolay değil. Aldıkları kararlarla bazı günler memnun ediyor, bazı günler memnun etmiyorlar. Oyunu çok fazla durduğunu düşünüyorum. Çok uzun yıllardır futbolun içindeyim. Türkiye’deki hakemlik seviyesinin gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Ben çok fazla protesto içinde olmak istemiyorum" diye cevapladı.

"Delarge’nin sezon başındaki yaptıklarını çöpe atamayız"

Delarge’nin performansı ile alakalı soruya Le Guen, "Delarge, eminim ki kendisi de biliyordur bugün gösterdiği performanstan daha iyisini göstermesi gerektiğini. Ama Delarge sezon başında birçok maçta gelip katkı koydu, takıma çok yardımcı oldu. Bugünkü performansı böyle oldu diye sezon başında yaptıklarını çöpe atamayız. Sizin önünüzde suçlamayacağım ama bire bir konuşacağım" şeklinde cevapladı.