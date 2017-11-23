Süper Lig’in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü sahasında Karabükspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda, hazırlıklar sürüyor. Öğle saatlerinde yapılan antrenman öncesi Fransız teknik adam Paul Le Guen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Maçtan beklentilerinin 3 puan olduğunu ifade eden Le Guen, “Karşımız da iyi motive olmuş bir takım olacak. Karabükspor, kadro yapısının bulunduğu yeri yansıtmadığı bir takım. Bunun için dikkatli olacağız” dedi.

“Agu’nun ameliyatı iyi geçti”

Takımdan iyi haberlerin olduğunu ifade eden Fransız çalıştırıcı, “Aziz çok çok uzun bir seyahat yapmıştı. Döndüğünde vücudu yorgun düşmüş ve hastalanmıştı. Antrenmanlara çıkmaya başladı. Titi de dönüyor. Teknik direktör olarak şans verdiğimde oyuncularımın hazır olmasını isterim. Agu’nun ameliyatı iyi geçti. Belki de beklediğimizden daha kısa sürede aramızda olacak” diye konuştu.

“Sahadaki oyunculardan memnun olduğum için değişiklik yapmadım”

Göztepe ile oynadıkları karşılaşmada 1 değişiklik hakkını kullandığının hatırlatılması üzerine Le Guen, “Saha içindeki takımın dengesini gözetmek zorunda olduğumu düşündüm. Her maç bugüne kadar 3 değişiklik yaptım ama böyle zorunluluk yok. Yedekte oturan oyuncuyu bir şeyleri değiştirmesi için oyuna alırsınız. Sahadaki oyunculardan memnun olduğum için değişiklik yapmadım” dedi.

“Transfer döneminde önceliğim düzenli olarak oynayan oyuncuları elimizde tutmak olacak”

Bir soru üzerine ocak ayı transfer dönemiyle alakalı herhangi bir şey düşünmediğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “Zaten önceliğim de bu değil. Benim önceliğim hafta sonu hangi maç varsa o maça hazırlanmak ve takımı hazırlamak. Ocak ayı geldiğinde göreceğiz. Transfer döneminde önceliğim düzenli olarak oynayan oyuncuları elimizde tutmak olacak sezon sonuna kadar. Çünkü yeni bir takım kurduk ve yeni bir oluşum var” açıklamasını yaptı.

“Finansal konularda yorum yapmak benim görevim değil”

Kulüpteki maddi problemin kendisini zorlayıp zorlamadığının sorulması üzerine Le Guen, “Ben bir teknik direktör olarak sahaya odaklanmak zorundayım. Bu konuda konuşmak ne benim sorumluluğum, ne benim işim. Benim için her zaman birinci olan konu yönetimle ve başkanla aradaki ilişkilerin kalitesinin yüksekliğidir. Bu konuda memnun olduğumu söyleyebilirim. Finansal konularda yorum yapmak benim görevim değil” şeklinde konuştu.