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05 Ağustos 2018 09:16

Lemurların buzlu karpuz keyfi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nin maskotları lemurlar ve maymunlar, sıcak havalarda buzlu meyve ile serinlemeye çalışıyor.

Lemurların buzlu karpuz keyfi

05 Ağustos 2018 09:16


Bursa’da hava sıcaklığının 32-34 derecelerde hissedildiği bu günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ndeki lemurlar ve maymunlar buzlu meyve yiyerek serinlemeye çalışıyor. Doğal ortamlarına yakın hazırlanan barınaklarda kalan hayvanlara bakıcıları özel ilgi gösteriyor. Bakıcıların ellerinden meyve yiyen lemurlar, hayvanat bahçesini ziyaret edenlerinin ilgisini çekiyor. İki ayrı sürü halinde dolaşan maymunlar ise yaptıkları hareketlerle ziyaretçilerin yüzlerinde tebessüm oluşturuyor.




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