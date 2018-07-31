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31 Temmuz 2018 09:59

Lemurların yavru sevinci

Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki sevimli lemurların yavrusu dünyaya geldi.

Lemurların yavru sevinci

31 Temmuz 2018 09:59

’Jumbo’ ismi verilen küçük lemur, annesinin sırtından inmiyor.


Bursa Hayvanat Bahçesi’nin sevimli sakinleri lemurlardan ’Çiko’ ismi verilen anne lemurun doğum yapması herkesi sevince boğdu. Nesilleri tükenme tehlikesinde olan minik Jumbo için bakıcıları üzerine titriyor. Bir an olsun annesinin sırtından inmeyen Jumbo’ya özel beslenme programı uygulanıyor.


Geldiklerinde sadece 9 adet olan ve 7’si halka kuyruklu, 2’si kırmızı yakalı lemurların sayısı 25’e ulaştı. İlk kez kamera karşısına çıkan Jumbo yaşananları şaşkınlıkla izlerken, diğer lemurlar ise verilen ikramları afiyetle yedi. Yeni lemuru grup sahiplenirken, anne lemurlar ise süt verimini artırmak için takviyelerle besleniyor.


Halka kuyruklu ve kırmızı yakalı lemurların aralarındaki tatlı sürtüşme ise onları hareketli ve zinde tutuyor. Daldan dala zıplayan lemurlar birlikte yaşamanın da keyfine varıyor.


Kendilerini görüntüleyen muhabiri bakıcılarından ayırt etmeyen lemurlar, sıcak tavırları ile dikkat çekti. Çekim yapan muhabirle birlikle tripota çıkan lemurlar renkli görüntüler ortaya çıkardı.


Yavruların ortama ayak uydurmasının kısa süreceğini belirten yetkililer, "Hayvanlarımız burada çok iyi şartlara sahip. Son bir ay zarfında iki yavrumuz dünyaya geldi. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz. İnşallah lemur ailesi bu şekilde genişleyecek" dedi.




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