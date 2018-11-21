İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lensler bakteri yuvası

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.

Dr. Sertaç Argun Kıvanç, katarakt ameliyatında göze takılan farklı lenslerin üzerinde bakterilerin üreme özelliklerini inceledi. Bu çalışma, “Turkish Journal of Ophtalmology” dergisi tarafından en iyi üç makaleden biri olarak seçildi.


Web of Science tarafından indekslenen, uluslararası editoryal yapısı olan “Turkish Journal of Ophthalmology” dergisi, yayınlanan en başarılı üç bilimsel makaleyi belirledi ve ödüllendirdi.


Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç'ın bilimsel çalışması “Biofilm oluşturma genlerine sahip olan ve olmayan Stafilococus epidermidis suşlarının, göz içi lensler üzerinde biofilm oluşturma kapasitelerinin mukayesesi” ile ilgili çalışması, en başarılı üç bilimsel yayın arasına girerek ödüle layık görüldü.


Katarakt ameliyatında göze takılan farklı lenslerin üzerinde bakteri üreme özelliklerinin incelendiği ve göz cerrahileri sonrası gelişebilecek enfeksiyonlarda yol gösterici olabilecek çalışma, Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Merih Kıvanç'ın katkıları ile yapıldı. Çalışmaya Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Doç. Dr. Sezin Türk Kaya da illüstrasyonlarıyla destek verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.