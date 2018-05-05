Leylek köyü lezzet durağı oldu

Son günlerde gerçekleştirilen doğaya yönelik farkındalık çalışmaları ile adından söz ettiren Eskikaraağaç Avrupa Leylek Köyü, bu kez lezzet durağı olma yolunda iddialı bir ürünle kamuoyunun karşısına çıktı.

Köyün geleneksel yemeklerinden biri olan soğanlı böreği yapan kadın dernek üyeleri, hazırladıkları böreği Belediye Başkanı Ali Özkan’a ikram etti. Başkan Özkan da bu eşsiz tadın tanıtımı için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Eskikaraağaç Leylek Köyü, bu kez soğanlı böreği ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Kavrulmuş soğan ve kendi açtıkları hamurla birleştiren Eskikarağaç kadın dernek üyeleri, bu eşine az rastlanan yiyeceği Belediye Başkanı Ali Özkan ve Muhtar Rıdvan Çetin’e ikram etti.

Eskikarağaç Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Gülten Kovan yaptığı açıklamada, “Leylek köyümüz giderek ilgi odağı haline geliyor. Yıllardır, yılda iki gün yapılan leylek şenliklerinde rağbet görüyorduk. Artık yıl boyu gelen misafirlerimiz var. Özellikle havaların ısınmasıyla, hafta sonları talebe yetişmekte zorlanıyoruz. Yabancı turistler de ilgi göstermeye başladı. Özellikle Arap turistler sıkça geliyorlar. Bizler belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Leylek köyü kadınları olarak, artan ilgiden çok memnunuz” dedi.

Halka davet

Eskikaraağaç Mahalle Muhtarı Rıdvan Çetin de “Köyümüzün öne çıkan değerleri arasında aslında soğanlı böreğimiz de vardı, ama pek bilinmiyordu. Çoğu kişi bu tadı ilk kez burada tadıyor. Tepsi tepsi siparişler almaya başladık. Hem çevre hem kırsal kalkınma konusunda Karacabey Belediyesi’nin yaptığı ataklar sonuç vermeye başladı. Bizler de çok teşekkür ediyoruz ve tüm halkımızı köyümüze gelerek, soğanlı böreğimizi özellikle tatmalarını tavsiye ediyoruz’’ diye konuştu.

"Leylek köyümüz her alanda ilgi odağı oluyor"

Başkan Ali Özkan da yaptığı açıklamada soğanlı böreği herkese tavsiye ederek, “Eskikarağaç leylek köyümüz, pek çok eşsiz değere sahip. Soğanlı börek de bunlardan biri. Bölgemize özgü olan soğanlı börek, Eskikarağaç’a gelenlerin yoğun ilgisini çekiyor. Böreğimizin tanıtımı için de çalışma başlatıyoruz. Leylek köyümüzün her alanda ilgi merkezi haline gelmeye devam edeceğine inanıyorum’’ dedi.