LGS mağduru öğrenci, gözyaşları içerisinde suç duyurusunda bulundu

Not ortalaması 98 ve tek hayali doktor olmak olan öğrenci, gözyaşları içerisinde savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İlkokuldan mezun olan 15 yaşındaki Çisem Demir, bütün mezunlar gibi Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) girdi. Sınavdan 303 puan alan öğrencinin, 8 sene okula gitmesine rağmen, son sene yaptığı nakil işlemi yüzünden okulda bulunduğu dönem 0 olarak değerlendirildi. Okulda bulunduğu dönem 0 olduğu gerekçesi ile aldığı puana rağmen herhangi bir okula yerleşemeyen Demir, annesi ile birlikte soluğu adliyede aldı. Doktor olmak istediğini söyleyen Demir, gözyaşları içerisinde suç duyurusunda bulundu.

Kızının herhangi bir liseye yerleşememesini kabul edemeyen anne Sevdiye Demir, derslerinde başarılı olan kızının hakkının yendiğini belirtti. Daha düşük ortalaması olan öğrenciler yerleşmesine rağmen, kızının sistem mağduru olduğunu kaydeden anne, kızının hakkının verilmesini istedi.

Anne Demir, “Çocuğum 7 sene boyunca mahallemizdeki okulda okudu. İlkokuldan itibaren de dersleri hep iyiydi. Fakat son sene matematik öğretmeni iyi ders anlatamıyor diye özel okula verdik kızımı. Hiç dershaneye gitmemişti, borç harçla özel okula gönderdik. Özel okula verdiğimiz için yerel yerleştirmede okulun kayıt alanında olmadığı, komşu kayıt alanında olduğu görülüyor. Dolayısıyla kızım okulda bulunduğu dönem 0 görülüyor ve direk eleniyor. Bunca sene okuduğu kendi mahallesindeki okuldaki dönemleri görünmüyor. Çok daha düşük ortalaması olan öğrenciler bile Anadolu liselerine yerleşebilmişken, benim kızım şu an açıkta ve biz hakkımızı istiyoruz. Benim kızım idealleri olan bir çocuk, hakkımızı istiyoruz” dedi.

Ellerinde not ortalamalarının yazıldığı belgelerle birlikte adliyeye gelen ve konuyla ilgili suç duyurusunda bulunan Çisem Demir ise, hayallerinin suya düştüğünü anlatarak, “Ben doktor olmak istiyordum, fakat şu an hayallerim suya düştü. 8 sene boyunca başarılı olmak için sürekli çalıştım. Fakat şu an bu sistemde 60 ortalaması olan bir öğrenci bile beni geçebiliyorken ben 98 olan ortalamam ile açıktayım” ifadelerini kullandı.