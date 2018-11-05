Ligin en çok berabere kalan takımı Bursaspor

Yeşil-beyazlılar, dün Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda berabere kaldı. Ligde oynadığı futbolla takdir toplayan takımlardan biri olan Bursaspor, en fazla sahadan 1 puanla ayrıldığı sezonlardan bir tanesini yaşıyor.

Ligin en fazla berabere kalan takımı

Öte yandan Bursaspor, 7 maçta topladığı 1 puanla ligin en fazla berabere kalan takımı sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlı takımı 5'er beraberlikle Çaykur Rizespor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor takip ediyor. Bursaspor sırasıyla, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor müsabakalarından sahadan beraberlikle ayrıldı.

4 maçtır yenilmiyor

Ligde son mağlubiyetini 7. haftadaki Sivasspor deplasmanında 2-0'lık sonuçla alan timsahın o maçtan sonra bileği bükülmedi. O müsabakadan sonra Ankaragücü'nü mağlup eden yeşil-beyazlılar, Galatasaray ile berabere kaldı. Ardından Aytemiz Alanyaspor'u yenen timsah, Trabzonspor deplasmanından 1 puan çıkarttı. Bursaspor son 4 maçta 8 puan topladı.