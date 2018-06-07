Limak Enerji ailesi oruçlarını Yalova’da birlikte açtı

“Büyük bir aileyiz”

Açılış konuşmasında büyük bir aile olduklarına vurgu yapan Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac; “Limak Enerji şirketleri bir aradayken ne kadar büyük bir aile olduğumuzu hissediyoruz. Türkiye’nin lider enerji şirketlerinden biri olarak gücümüzü bu masaların etrafında oturan sizlerin kıymetli emek ve yeteneklerinden alıyoruz. Sizler; yaptığınız güzel çalışmalarla şehirlerimizin karanlıklardan kurtulup aydınlanmasına, medeniyetin evlerimize ulaşmasına, ülkemizin üretmesine, gelişmesine, kalkınmasına çok önemli katkılarda bulunuyorsunuz. Sizin gibi değerli çalışma arkadaşlarına sahip olduğumuz için gurur duyuyor, sizlere bu motivasyonu ve desteği verdikleri için ailelerinize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Birlikte güçlüyüz”

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasını yapan UEDAŞ Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü ise, Ramazan Ayı’nın önemine değinerek, “Çalışanlarımızla ve onların aileleriyle birlikte iftar yapmak bizlere büyük mutluluk veriyor. Bu tür organizasyonları gerçekleştirmekteki asıl amacımız, çalışanlarımızla birebir ilişkileri geliştirmek ve bu güzel atmosferde kaynaşmayı sağlamak” diye konuştu. Hareketli ve yoğun iş temposunda özveriyle çalışan tüm çalışanlarına emekleri ve iftar yemeğine katılımları için teşekkür eden Gümüşlü, konuşmasını yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sonlandırdı.

İftara Limak Uludağ Elektrik Yalova Bölge Müdürü Mehmet Kandırmaz, UEDAŞ Yalova İşletme Müdürü Volkan Çelik yöneticiler, çalışanlar ve aileleri katıldı.