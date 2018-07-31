Limak Enerji basınla buluştu

Enerji sektörü ile ilgili bilgilendirme yapan Limak Enerji yetkilileri, basının halka ulaşmak konusunda önemli bir görev yaptığını ifade etti. Toplantıya Bölge Müdürü Mehmet Kandırmaz, Bölge Müdür Yardımcısı Tuncer Yalçın, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Alp Arı, kurumsal iletişim ekibi ile Gemlik ve Orhangazi’de görev yapan basın mensupları katıldı.

“5 milyon nüfusa hizmet veriyoruz”

Limak Enerji olarak Türkiye’de yaklaşık 5 milyon kişiye hizmet ettiklerini ifade eden Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “100 civarındaki müşteri işlem merkezindeki abonelik, güvence bedeli iade gibi hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca çağrı merkezimiz 444 6 646 dışında internet sitemizle online işlem merkezimiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden müşterilerimiz işlemlerini zaman kaybetmeden ve mekan kavramı olmadan kolayca yapabiliyor. Gemlik’te ise 80 bin 418 abonemiz var. Gemlik’te 1 Yetkili İşlem Merkezimiz ve 1 Müşteri İşlem Merkezimizle hizmet veriyoruz. Orhangazi’de 42 bin 232 abonemiz bulunuyor. Burada da 1 Yetkili İşlem Merkezi ve 1 Müşteri İşlem Merkezimiz var” dedi.

“İlk 3’teyiz”

5 Milyon kişiye hizmet veren enerji sektörünün öncü şirketi olarak Türkiye genelinde EPDK verilerine göre ilk 3 şirketin içerisinde olduklarını ifade eden Aytac, “EPDK verilerine göre, 2017 yılında perakende satış faaliyetinde bulunan 142 şirket arasında 3’üncülüğe yükseldik. 2017 yılında Türkiye’deki elektrik tüketim artışı oranı yüzde 6.30 iken, Limak Enerji olarak satış hacmimizi yüzde 29 artırarak, elektrik satışındaki payımızı yüzde 5,34’ten yüzde 6,59’a çıkardık. Elektrik satış miktarımız ise 134 ülkeden daha fazla” şeklinde konuştu.

“Esnek faturayla vatandaşımızı mağdur etmiyoruz”

Fatura son ödeme tarihi belirlemenin müşterilerin yaşadıkları en önemli sıkıntılardan biri olduğunun altını çizen Aytac, “Türkiye’de ilk defa uyguladığımız esnek fatura projesi ile vatandaşlarımızın elektrik faturalarının son ödeme tarihlerinin maaşlarıyla fatura son ödeme tarihine denk gelmemesi problemini çözdük. Artık vatandaşlarımız son ödeme tarihlerini kendileri belirleyebiliyor. Bunun için ekstra bir ücret ödemiyor” şeklinde konuştu.